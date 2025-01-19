Bursaspor Taraftarlarından Etkileyici Filistin Koreografisi

Bursaspor Taraftarından Anlamlı Koreografi

Nesine 3. Lig'in 16. haftasında, Bursaspor'un Düzce Cam Düzcespor'u sahasında ağırladığı karşılaşma, taraftarların düzenlediği koreografi ile dikkat çekti. Maç öncesinde, yeşil-beyazlı taraftarlar, 'Özgür Filistin' şarkısı eşliğinde binlerce kartonla Filistin bayrağı temalarında bir gösteri gerçekleştirdi.

Arka Planda Bursaspor'un Yükselişi

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından alt liglerdeki mücadelesini sürdürürken, taraftar desteğini arkasına alarak iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor. Yönetim değişikliğinin ardından daha da güçlenen yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmada da bu gücünü sahaya yansıttı.

Maçın Detayları

Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Düzce Cam Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi tribünlerde, Filistin bayrağının renklerinde kartonlar yer aldı. Başlama düdüğünden önce, taraftarlar bu kartonları kullanarak anlamlı bir koreografi sergiledi. Karşılaşma sonuçlanırken, Bursaspor namağlup liderliğini sürdürmeye devam etti.

Nesine 3. Lig'in 16. haftasında Düzce Cam Düzcespor'u sahasında ağırlayan Bursaspor'un taraftarları, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde binlerce kartonla Filistin bayrağı koreografisi sergiledi.

Nesine 3. Lig'in 16. haftasında Düzce Cam Düzcespor'u sahasında ağırlayan Bursaspor'un taraftarları, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde binlerce kartonla Filistin bayrağı koreografisi sergiledi.