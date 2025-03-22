Bursaspor'un Misafiri Yetim Çocuklar: 'Yetim Gülerse Dünya Güler'

Bursaspor, Kırşehir FSK maçında yetim çocuklarla buluştu. Futbolcular 'Yetim gülerse dünya güler' pankartıyla sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:37
Bursaspor'un Misafiri Yetim Çocuklar: 'Yetim Gülerse Dünya Güler'

Bursaspor, Yetim Çocukları Unutmadı

Bursaspor, Kırşehir FSK ile oynadığı karşılaşmada minik misafirler yetim çocukları ağırladı. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik, "Yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamındaki çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Futbolcuların Duyarlı Davranışı

Bursasporlu futbolcular, özel anı kutlamak amacıyla sahaya çıkarken "Yetim gülerse dünya güler" mesajını taşıyan bir pankartla görsel bir şölen oluşturdu. Bu anlamlı pankart, sosyal sorumluluğa dikkat çekti ve çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri pekiştirdi.

Mutlu Anlar ve Sıcak İlgi

Minik misafirler, Bursasporlu oyuncuların yanındayken yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunuyordu. Tribünlerden gelen sıcak ilgi ise bu özel anı daha da anlamlı kıldı. Hem oyuncular hem de yetim çocuklar, maç boyunca birlikte olmanın sevinciyle dolup taştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını yetim çocuklarla birlikte izledi. Bursasporlu oyuncular, bu özel anı vurgulamak amacıyla sahaya çıkarken "Yetim gülerse dünya güler" pankartını taşıdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını yetim çocuklarla birlikte izledi. Bursasporlu oyuncular, bu özel anı vurgulamak amacıyla sahaya çıkarken "Yetim gülerse dünya güler" pankartını taşıdı.

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