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Bursaspor Yörsan, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçti

Bursaspor Yörsan, Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 87-84 yenerek 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:40
Bursaspor Yörsan, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçti

Bursaspor Yörsan, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Bursaspor Yörsan, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-84 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Büyükçekmece Basketbol ise sezon boyunca 9. yenilgisini yaşadı. Takımlar arasındaki bu heyecan dolu mücadele, basketbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Özellikle son çeyrekteki çekişmeli anlar, maçı izleyenlerin nefeslerini kesti. Bursaspor, bu galibiyetle sonraki haftalar için umutlarını artırdı.

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