Bursaspor Yörsan'ı Zorla Geçen Fenerbahçe Beko: 98-97

Fenerbahçe Beko, Zorlu Maçta Bursaspor Yörsan'ı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında, Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 eşitlikle sona eren mücadelede Bursaspor Yörsan'ı 98-97 mağlup ederek zorlu bir galibiyet aldı.

Maçın Akışı

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, Ömer Utku Al, Sharma ve Michineau ile sayılar bulan Bursaspor Yörsan, ilk 5 dakikayı 14-12 önde kapattı. Ancak, ev sahibi ekibin hızlı tempolu oyununa Sertaç Şanlı, Guduric ve Mc Collum ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin sayılarıyla avantajı arttırdı. Ancak, savunmadaki sertliği artıran Bursaspor, Michineau ve Mutaf ile etkili hücumlar gerçekleştirerek 14. dakikada skoru 33-32 lehine çevirdi. Kalan süre karşılıklı basketlerde geçerken, soyunma odasına Bursaspor 44-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte tempolu oyanamasına devam eden Bursaspor, Michineau ve Mutaf ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 8 sayıya (58-50) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Hayes, Biberoviç ve Colson ile yaptığı skor katkısıyla mücadeleyi sürdürmesine rağmen, final periyotuna Bursaspor'un 62-59'luk üstünlüğüyle gidildi.

Son Çeyrek ve Uzatma Anları

Son çeyrek, nefes kesen bir çekişmeye sahne oldu. Bursaspor, taraftarının yoğun desteğiyle son 5 dakikaya 78-70 önde girmeyi başardı. Bu andan itibaren, savunmadaki sertliği artıran Fenerbahçe Beko, kenardan gelen oyuncularıyla birlikte hücumda etkili oldu ve son dakikaya 84-84'lük eşitlikle girildi. Son hücumda, 88-86 gerideyken topu kullanan Bursaspor, Michineau'dan iki sayılık isabet alarak maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Uzatma dakikalarında Brown ve Sharma'nın 5 faul ile oyundan alındığı Bursaspor, dar kadrosu ile son topa kadar mücadele etti. Ancak, bitime 11 saniye kala Hall ile basket bulan Fenerbahçe Beko, maçı 98-97'lik skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Yörsan ile Fenerbahçe Beko takımları, TOFAŞ Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Bekolu Sertaç Şanlı (ortada) bir pozisyonda, Bursasporlu Berkay Candan (solda), Mutaf (ortada), ve Sharma (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor Yörsan ile Fenerbahçe Beko takımları, TOFAŞ Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Bekolu Sertaç Şanlı (ortada) bir pozisyonda, Bursasporlu Berkay Candan (solda), Mutaf (ortada), ve Sharma (sağda) mücadele etti.