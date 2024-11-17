DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.116.961,93 0,21%

Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi Deplasmanda Geçti

Bursaspor Yörsan, Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi'ni 88-74 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:11
Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi Deplasmanda Geçti

Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında oynanan karşılaşmada, Bursaspor Yörsan, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-74 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Bursaspor'un ligdeki konumunu güçlendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Merkezefendi, ev sahibi olduğu maçta beklediği performansı sergileyemedi ve rakibi karşısında istediği sonucu elde edemedi.

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Bursaspor Yörsan, bu sonuçla birlikte ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78
2
Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi Deplasmanda Geçti
3
Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi
4
Milli Güreşçiler Ermenistan'da Şampiyonluk için Mindere Çıkıyor
5
BOTAŞ, Danilos Pizza'yı Zorla Geçti: 75-74
6
Zeren Spor, Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!