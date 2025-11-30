Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Kireççi 3 Aralık’ta Mersin’de Anılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde kurulan TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, “Geçmişine değer vermeyenler, geleceğine yön veremezler” felsefesiyle sürdürdüğü çalışmalarda ikinci etaba başladı. Bu kapsamda, merhum güreşçi Ahmet Kireççi için Mersin’de anma töreni düzenlenecek.

Tören Detayları

Anma töreni 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te, Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Tören, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile iş birliği içinde düzenleniyor ve törene TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de katılacak.

TMOK, 24 Temmuz’da Olimpiyatevi’nde yaptığı ilk toplu törenin ardından, unutulmaz şampiyonları memleketlerinde anma programına başladı. Bu programın ilk adı Berlin 1936 ve Londra 1948 Olimpiyatları’nda madalya kazanan Ahmet Kireççi oldu.

Program Akışı ve Vurgu

Törende merhum Ahmet Kireççi'nin sporcu kimliği görsellerle tanıtılacak. Anma kapsamında, Ahmet Kireççi'nin torunu Murat Mersinli'ye bir plaket takdim edilecek. Komisyon, Olimpiyatevi’ndeki yıllık toplu törenlerin yanı sıra, ebediyete intikal eden şampiyonları memleketlerinde anmaya devam edeceklerini belirtti.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz, programın amacını ve kapsamını açıklayarak, spor tarihine katkı veren isimlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

