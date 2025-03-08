Bursaspor Yörsan, TOFAŞ'ı 98-93 ile Geçti

Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında TOFAŞ'ı yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:31
Bursaspor Yörsan, TOFAŞ'ı 98-93 ile Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan, TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda kazanan taraf 98-93'lük skorla Bursaspor Yörsan oldu.

Önemli Galibiyet

Bu galibiyetle Bursaspor Yörsan, ligdeki toplam galibiyet sayısını 9'a çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan, TOFAŞ ise sezonun 6. mağlubiyetini yaşadı.

Maçta gösterilen performans, her iki takım için de sezonun geri kalanında büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ takımları TOFAŞ...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir porsiyonda TOFAŞlı Anzejs Pasecniks, rakipleriyle mücadele ettikten sonra potaya yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ takımları TOFAŞ...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir porsiyonda TOFAŞlı Anzejs Pasecniks, rakipleriyle mücadele ettikten sonra potaya yükseldi.

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