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Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kilo finalinde gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:07
Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde karşılaştığı rakibi Yu Wu'ya karşı mücadele etti. Bu zorlu karşılaşma sonucunda Buse Naz, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Final Karşılaşması ve Sonuç

Finalde büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede milli boksörümüz, deneyimli rakibi karşısında sergilediği performans ile dikkat çekti. Ancak, galibiyet için gereken son puanları alamadı ve gümüş madalyayı elde etti. Başarılarıyla Gururlandırdı

Buse Naz Çakıroğlu, kazandığı madalya ile Türkiye'yi uluslararası alanda bir kez daha gururlandırmış oldu. Olimpiyat Oyunları'ndaki bu başarı, onun spor kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olacak.

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