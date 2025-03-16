Busenaz Sürmeneli Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen kadınlar boks şampiyonasında 66 kiloda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:58
Busenaz Sürmeneli Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, 66 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Güçlü Rakipte Galibiyet

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın 66 kilo finalinde, 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Sürmeneli, rakibi karşısında gösterdiği üstün performansla, maçı 5-0'lık net skorla kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Üst Üste 3. Dünya Şampiyonluğu

Busenaz Sürmeneli, katıldığı son üç dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi. 2019 ve 2022 yıllarında elde ettiği zaferin ardından, 2025 yılında da dünya şampiyonu olmayı başardı. Ayrıca, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcu, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda da birer altın madalyanın sahibi olarak uluslararası arenada adını duyurmuştur.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar...

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası final mücadelesinde 66 kiloda Milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), Özbekistanlı boksör Navbakhor Khamidova (mavi) ile karşılaştı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar...

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası final mücadelesinde 66 kiloda Milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), Özbekistanlı boksör Navbakhor Khamidova (mavi) ile karşılaştı.

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