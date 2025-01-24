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Büşra Ceylin Coşkun: Cimnastikten Judoya Uzanan Başarı Hikayesi

Cimnastik hayali yarıda kalan Büşra Ceylin Coşkun, judoda Avrupa üçüncüsü olarak dikkat çekti. Hedefi 2028 Olimpiyatları.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:19
Büşra Ceylin Coşkun: Cimnastikten Judoya Uzanan Başarı Hikayesi

Büşra Ceylin Coşkun'un Başarı Dolu Yolculuğu

Judoya 8 yaşında cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine yönelen Büşra Ceylin Coşkun, bu süreçte elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 16 yaşındaki milli sporcu, cimnastik kariyerine sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalırken, judoda 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve ümitlerde Avrupa üçüncülüğü kazandı.

Yeni Hedefler için Hazırlık

8-9 Şubat tarihleri arasında Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kupası'na hazırlanan Büşra Coşkun, Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikle başladığı spor macerasını ve judoyu seçme sürecini anlattı. Coşkun, "Cimnastikten sonra antrenörüm beni judoya yönlendirdi. Burada birlikte çalıştığımız Handan hocayı çok sevdim. 8 yıldır onunla birlikteyim," diye belirtti.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Büşra, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar hakkında bilgi vererek, "2024'te Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Türkiye'de birçok dereceye sahibim, ayrıca dünya şampiyonasında 7. oldum. Hedefim ise gelecekte olimpiyatlara katılmak" dedi.

Aile Desteği ve Gelecek Hedefleri

Spora yatkın bir ailede büyüdüğünü söyleyen Büşra, kardeşinin de kendisini örnek alarak judoya başladığını ve bu yıl resmi müsabakalara katılacağını ifade etti.

Koçun Değerlendirmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve milli takım antrenörü Handan Süloğlu, Büşra ile yakından ilgilendiğini belirtti. Süloğlu, "Büşra'nın Avrupa'da kazandığı derecelerle daha büyük hedeflere odaklandık. Umarım bu seneki dünya şampiyonasında daha ileri gidebiliriz," dedi. Ayrıca, cimnastik ile judo arasında kurduğu bağa dikkat çekerek, "Büşra cimnastik sayesinde esneklik kazanmış bir sporcu. Bu da onun judodaki başarısını artırdı," ifadelerini kullandı.

Disiplin ve Çalışkanlık

Süloğlu, Büşra'nın disiplinli yapısını ve azmini vurguladı. "O geldiği günden beri bir idman bile kaçırmadı. Pandemi döneminde bile çalışmalarımıza devam ettik. Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız," diye ekledi.

Cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine judoya başlayan Büşra Ceylin Coşkun, Avrupa kupası ve...

Cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine judoya başlayan Büşra Ceylin Coşkun, Avrupa kupası ve dünya şampiyonasında yeni başarılara ulaşmaya odaklandı.

Cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine judoya başlayan Büşra Ceylin Coşkun, Avrupa kupası ve...

Cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine judoya başlayan Büşra Ceylin Coşkun, Avrupa kupası ve dünya şampiyonasında yeni başarılara ulaşmaya odaklandı.

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