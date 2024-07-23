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Büşra Işıkhan Fransa'ya Transfer Oldu

Milli hentbolcu Büşra Işıkhan, Fransa'nın Strasbourg Achenheim Truchtersheim takımına transfer oldu. Başarılar diledik!

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:51
Büşra Işıkhan Fransa'ya Transfer Oldu

Büşra Işıkhan Fransa'ya Geçiş Yaptı

Türkiye'nin önde gelen hentbolcularından Büşra Işıkhan, kariyerine Fransa'nın Strasbourg Achenheim Truchtersheim takımında devam edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Açıklama Yaptı

Türkiye Hentbol Federasyonu, milli hentbolcu Büşra Işıkhan'ın transferi ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı formasını giyen ve Kastamonu Belediyespor ile uzun yıllar başarılı performans sergileyen Işıkhan’a yeni takımında başarılar dilendi. Federasyon, yeni yolculuğunda Büşra'ya destek mesajı verdi.

Büşra Işıkhan, uluslararası sahada daha büyük başarılara imza atmak için yoğun bir şekilde antrenman yapmaya devam ediyor ve hayranlarıyla paylaştığı motivasyon dolu mesajlarla destek bekliyor.

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