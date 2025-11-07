Manisa FK, Sivasspor Deplasmanına Hazır

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 13. hafta Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı; Cumartesi 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:05
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele için kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Mücadele öncesi son çalışmasını Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştiren Manisa FK, ter antrenmanıyla hazırlıklarını noktaladı. Takım, karşılaşmadan galibiyetle dönerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

Hakemler

Karşılaşmanın düdüğü Kadir Sağlam’da olacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi.

