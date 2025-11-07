Manisa FK, Sivasspor Deplasmanına Hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele için kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Mücadele öncesi son çalışmasını Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştiren Manisa FK, ter antrenmanıyla hazırlıklarını noktaladı. Takım, karşılaşmadan galibiyetle dönerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

Hakemler

Karşılaşmanın düdüğü Kadir Sağlam’da olacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. SİYAH-BEYAZLI EKİP, CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30’DA BG GRUP 4 EYLÜL STADYUMU’NDA OYNANACAK MÜCADELE İÇİN KAMPA GİREREK MAÇ SAATİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI.