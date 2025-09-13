Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Milli boksör Büşra Işıldar, Liverpool'da 75 kiloda Emma Sue Greentree'yi 4-1 yenerek Dünya Şampiyonası finaline kaldı; finalde Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:09
Büşra Işıldar, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda 75 kilo yarı final maçında Avustralyalı Emma Sue Greentree'yi 4-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale çıktı.

Bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayıp gümüş madalya alan Işıldar, bu kez altın madalya için ringe çıkacak. Finalde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak; maç yarın TSİ 13.30 başlayacak.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Büşra'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli sporcuyu İngiltere'de yalnız bırakmadı ve Büşra'nın altın madalyayı da alacağına inandığını söyledi. Yerlikaya, "İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Voleybolla başladık basketbolla devam ediyoruz. Boksta da inşallah yarın bir zafere imza atacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise, "Kızımız altın madalyayı alacak, bize sözü var. Ülkemizi gururlandırmaya devam edecek." diye konuştu.

Büşra Işıldar da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

