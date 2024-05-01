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Büyükekşi’den seçim açıklaması: “18 Temmuz’a kadar görevimizin başındayız”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimli genel kurul hakkında açıklamada bulundu. TFF tarafından yapılan açıklamada, “18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:29
Büyükekşi’den seçim açıklaması: “18 Temmuz’a kadar görevimizin başındayız”

TFF’nin seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimlerin 18 Temmuz’da yapılacağını vurguladı. TFF tarafından yapılan açıklamada da TFF Yönetim Kurulu’nun 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görev başında olacağı duyuruldu.

Mehmet Büyükekşi, “Azınlıkta olan 3-5 kulüp, kendi çıkarları doğrultusunda, 18 Temmuz’dan önce seçim istiyor. Sonra da kalkıp Türk futbolu diyorlar. Artık bu saatten sonra ne yapsalar da seçimi ancak 10-12 Temmuz’a kadar çekebilirler” dedi.

Büyükekşi’den adaylık açıklaması

Mehmet Büyükekşi, başkanlık için yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili olarak ise şu sözlere yer verdi: “Biz aday değiliz ama değil de değiliz. Mayıs sonunda karar verilecek. Ben istenmediğim yerde durmam, ihtiyacım da yok. Ama kulüpler isterse başka. Birçok kulüp başkanı ‘oyumun fotoğrafını çekip göstereceğim, oyu sana vereceğim’ diyor” dedi.

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