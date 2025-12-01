Büyükkılıç’a Kayseri Görme Engelliler’den Sesi Görenler 1. Ligi Kupası

Büyükkılıç’a Sesi Görenler 1. Ligi Şampiyonluk Kupası Takdim Edildi

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü kupayı Başkan Büyükkılıç’a sundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sesi Görenler 1. Liginde şampiyonluğa ulaşan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünü makamında ağırladı. Takım, şampiyonluk kupasını başkanlık makamında Başkan Büyükkılıç’a takdim etti.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümit Selçuk, futbolcular ve şampiyonluk kupasıyla ilgili heyet katıldı.

Başkan Büyükkılıç ziyarette, "Üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösterdik, sizler de bizi mahcup etmediniz. Gönül gözleriyle şehrimize bu kupayı kazandıran takımımızı sizlerin şahsında tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu şehirde fırsat ve imkân verilince hep beraber neler yapılacağını görmüş oluyoruz, iyi ki varsınız" dedi.

Büyükkılıç ayrıca yaklaşan etkinliklere dikkat çekti: "3 Aralık’ta saat 13.00’te Erciyes Kültür Merkezi’nde organizasyonumuz var. Bin 500 civarında canımızı orada buluşturup kardeşlerimizle birlikte olacağız. Erciyes Üniversitemiz ve Kayseri Valiliği’miz ile birlikte bu güzel organizasyonu yapıyoruz. O gün akşamında engelleri aşmak ve dostlarımızla birlikte olmak adına Kadir Has Spor Salonu’nda bir etkinliğimiz olacak. Amacımız hiçbir alanda kayıtsız kalmamak, her kardeşimizin elinden tutmak, sevincini paylaşmaktır. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Yapacağınız çalışmalarda kayıtsız şartsız destek vermeye devam edeceğiz".

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise takımın başarısını vurgulayarak, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nün Sesi Görenler 1. Lig’inde 2025 yılı şampiyonu olduğunu ve ligde ilk kez elde edilen bu unvanın rakiplere 10 puan farkla sağlandığını belirtti. Ekici, "Siz kıymetli başkanımızın destekleriyle, bu kupayı arkadaşlarımız terlerini dökerek aldılar ama bu kupanın büyük kısmı sizlere aittir. Sizler ve belediyemizin destekleri olmasaydı bu ligi tamamlayamazdık, sizler yetiştiniz. Kupayı şehrimize ve size armağan ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret, şampiyonluk kupasıyla günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

