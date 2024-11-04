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Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nde 2024-25 Sezonu Başladı

Buz Beykoz, sezonun ilk haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:43
Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nde 2024-25 Sezonu Başladı

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde heyecan dolu bir başlangıç

2024-25 sezonu, Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nde start aldı. İlk haftada oynanan karşılaşmalarda, Buz Beykoz Spor Kulübü göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Buz Beykoz'un etkileyici performansı

İstanbul temsilcisi Buz Beykoz, ilk haftada gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak 6 puan topladı ve haftayı lider tamamladı. Oynanan maçlar aşağıdaki gibi sonuçlandı:

  • Ankara Yükseliş - Buz Beykoz Spor Kulübü: 3-11
  • Zeytinburnu Belediyesi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1-9
  • Yükseliş Spor Kulübü - Buz Beykoz Spor Kulübü: 1-12
  • Buzadam Spor Kulübü - Zeytinburnu Belediyesi: 8-3

İstanbul'dan Buz Beykoz Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü ile Ankara'dan Yükseliş Spor Kulübü'nün yer aldığı lig, izleyicilere oldukça çekişmeli anlar vaat ediyor.

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