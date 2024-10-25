Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası Yarın Başlayacak

Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası
Buz hokeyinde İstanbul'da düzenlenecek olan Dostluk Turnuvası
, yarın gerçekleşecek. Bu önemli organizasyonda, Rusya'nın SKA-1946 takımı, Türkiye'den ise Zeytinburnu SK, Buzadam SK ve İstanbul BBSK takımları yer alacak.
Turnuvanın Detayları
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik, Rusya ve Türkiye federasyonlarının iş birliği ile düzenleniyor. Turnuvada, Rusya Gençler Buz Hokeyi Ligi'nde mücadele eden SKA-1946'nın yanı sıra, ev sahibi Türkiye'den üç takım yer alıyor.
Maç Programı
Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda maç programı şu şekilde:
- 20.00 SKA-1946 - İstanbul BBSK
- 20.30 Buzadam SK - Zeytinburnu SK
- 21:00 SKA-1946 - Zeytinburnu SK
- 21:30 Buzadam SK - İstanbul BBSK
- 22:00 Zeytinburnu SK - İstanbul BBSK
- 22:30 SKA-1946 - Buzadam SK
Tüm sporseverleri bu heyecan verici etkinliğe davet ediyoruz.