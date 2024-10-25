Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası Yarın Başlayacak

Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası

Buz hokeyinde İstanbul'da düzenlenecek olan Dostluk Turnuvası

, yarın gerçekleşecek. Bu önemli organizasyonda, Rusya'nın SKA-1946 takımı, Türkiye'den ise Zeytinburnu SK, Buzadam SK ve İstanbul BBSK takımları yer alacak.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik, Rusya ve Türkiye federasyonlarının iş birliği ile düzenleniyor. Turnuvada, Rusya Gençler Buz Hokeyi Ligi'nde mücadele eden SKA-1946'nın yanı sıra, ev sahibi Türkiye'den üç takım yer alıyor.

Maç Programı

Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda maç programı şu şekilde:

20.00 SKA-1946 - İstanbul BBSK

20.30 Buzadam SK - Zeytinburnu SK

21:00 SKA-1946 - Zeytinburnu SK

21:30 Buzadam SK - İstanbul BBSK

22:00 Zeytinburnu SK - İstanbul BBSK

22:30 SKA-1946 - Buzadam SK

Tüm sporseverleri bu heyecan verici etkinliğe davet ediyoruz.