DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.490.797,37 -0,72%

Buz Pateninde Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Başlıyor

Kocaeli'de düzenlenecek Short Track Federasyon Kupası'na 177 sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:52
Buz Pateninde Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Başlıyor

Buz Pateninde Heyecan Dolu Günler

Buz pateninde, Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları, 12-16 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon, İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

Sporcu Katılımı ve Yarışma Tarihleri

Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 şehrinden toplamda 177 sporcu bu yarışlarda yer alacak. Kupada, 13-14 Şubat tarihlerinde kadınlar, erkekler, junior C ve junior D kategorileri; 15-16 Şubat tarihlerinde ise junior E, junior F ve junior G kategorilerinde mücadeleler düzenlenecek.

Heyecan dolu anların yaşanacağı bu etkinlikte, sporcuların performansları ve rekabetleri merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da ING Türkiye Kupası Dörtlü Final Geri Sayımı Başladı
2
Hakkari'de Kadın Antrenörden Erkek Hokey Takımına 1. Lig Hedefi!
3
Görme Engelli Sporcu Gülhan Atasayar, Olimpiyatlara Hazırlanıyor
4
Mersin Mustangs, Şampiyonluk Hedefli Sezona Hazır
5
Sivasspor-Beşiktaş Maçı Biletleri Satışa Çıktı!
6
Morata, Galatasaray Tarihinde 208. Yabancı Futbolcu Oldu
7
Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Elendi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!