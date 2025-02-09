Buz Pateninde Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Başlıyor

Buz Pateninde Heyecan Dolu Günler

Buz pateninde, Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları, 12-16 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon, İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

Sporcu Katılımı ve Yarışma Tarihleri

Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 şehrinden toplamda 177 sporcu bu yarışlarda yer alacak. Kupada, 13-14 Şubat tarihlerinde kadınlar, erkekler, junior C ve junior D kategorileri; 15-16 Şubat tarihlerinde ise junior E, junior F ve junior G kategorilerinde mücadeleler düzenlenecek.

Heyecan dolu anların yaşanacağı bu etkinlikte, sporcuların performansları ve rekabetleri merakla bekleniyor.