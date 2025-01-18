Buz Pateninde Short Track Avrupa Şampiyonası: Muhammed Bozdağ Çeyrek Finale Yükseldi

Almanya'da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Muhammed Bozdağ, 1000 metrede çeyrek finale çıkarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:41
Buz Pateninde Short Track Avrupa Şampiyonası: Muhammed Bozdağ Çeyrek Finale Yükseldi

Buz Pateninde Kıyasıya Mücadele

Almanya'nın Dresden şehrinde devam eden Short Track Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Bozdağ, 1000 metre koşusunda çeyrek finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Milli Takımın Performansı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, turnuvaya katılan diğer sporcular arasında Furkan Akar, Murat Tahtacı, Metehan Atan ve Denis Örs yer aldı. Furkan Akar, 500 metre mesafede yarışarak yedinci sırayı elde etti.

Yarışmalar, yarın 1000 metre ve 1500 metre mesafeleriyle devam edecek. Muhammed Bozdağ'ın çeyrek finale yükselmesi, Türkiye’nin Short Track alanındaki potansiyelini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor.

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