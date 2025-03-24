Buz Pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Tamamlandı

Buz Pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Erzurum'da büyük bir heyecanla gerçekleştirilen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi. Etkinlik, Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'nda düzenlenerek, Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'nden gelen toplam 113 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Erkeklerde ve Kadınlarda Başarılar

Şampiyonada erkeklerdeki yarışlarda, 1500, 1000 ve 500 metre kategorilerinin genel toplamında 102 puan toplayarak birinci olan Furkan Akar büyük başarı elde etti. Yarışmada 63 puan ile Denis Örs ikinci, 21 puan ile Berat Efe Dal ise üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde ise 1500, 1000 ve 500 metre yarışlarının genel toplamında 102 puan ile birinci olan Derya Karadağ, bu alandaki en yüksek başarıyı gösterdi. 63 puan ile Nisa Nur Fidan ikinci, 31 puan ile Sude Naz Kahraman ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilerek, başarıları kutlandı. Erzurum'daki bu organizasyon, kısa pist buz pateni tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi. Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'nden 113 sporcu katıldı.

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi. Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'nden 113 sporcu katıldı.