Çağdaş Atan: Her Maç Bizim İçin Final

RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yi Son Dakikada Yendi

Trendyol Süper Lig'deki önemli maçlarından birini geride bırakan RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'yi son dakikada bulduğu golle 1-0'la mağlup etti.

Çağdaş Atan: "Her Maç Final Gibi"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu galibiyetin kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Atan, "Kendimize kısa vadeli hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaşmak için her maçı final maçı gibi oynamaya çalışıyoruz. Bugün bu kazandığımız maç bizim için çok önemliydi," dedi.

Bodrum İlçe Stadı'nın Zorluğu

Ayrıca, Bodrum İlçe Stadı'nın zemininden dolayı maçın kendilerini zorladığını ifade eden Atan, genel anlamda oyunu iyi kontrol ettiklerini vurguladı. Rakiplerinin kompakt bir oyun sergilediğini söyleyen Atan, "İkinci yarıda daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum, ancak rakip üzerimize gelmedi," şeklinde konuştu.

Atan, takımının geldiği noktadan da bahsederek, "Geçtiğimiz sezon oynadığımız Beşiktaş maçı bizim için bir dönüm noktasıydı. Şu an 35-36 maç oynamış bulunmaktayız. Oyuncularım gerçekten harika bir ekip oldular ve onlara bu ortamı yarattıkları için teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Son olarak, "Zamanla daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Küçük hedefler koyarak ilerlememiz gerektiğini biliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.