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Can Marko Özdemir, Hırvatistan'da İkinci Oldu

Milli golfçü Can Marko Özdemir, Hırvatistan'daki Gençler Açık turnuvasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:01
Can Marko Özdemir, Hırvatistan'da İkinci Oldu

Can Marko Özdemir'in Hırvatistan Başarısı

Milli golfçü Can Marko Özdemir, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Gençler Açık turnuvasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Golf Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, turnuva sonunda Can Marko Özdemir ikincilik ödülünü kazanmayı başardı.

Turnuvanın Detayları

Riverside Golf Kulübü'nde gerçekleşen organizasyon, 54 çukur üzerinden değerlendirildi. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra İskoçya, Çekya, Bulgaristan, Avusturya, Avustralya ve Slovenya gibi ülkelerden toplamda 23 sporcu katıldı.

Performansı ve Sonuçları

Turnuvaya bireysel olarak katılan Can Marko, ilk gün 76 gross skor elde etti. Ancak ikinci gün, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. Son gün ise 73 gross skorla sahada yer alan milli sporcu, toplamda 149 (+5) gross skor elde ederek, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Bu başarı, Can Marko'nun golf kariyerinde önemli bir adım daha olmuştur ve Türkiye'yi uluslararası alanda gururlandırmaya devam etmektedir.

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