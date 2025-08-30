DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.471.759,77 -1,09%

Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt Hoffenheim'i 3-1 yendi

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un golüyle Hoffenheim'i 3-1 mağlup ederek Bundesliga'da sezona 2'de 2'yle başladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:38
Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt Hoffenheim'i 3-1 yendi

Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt Hoffenheim'i 3-1 yendi

Bundesliga'da Eintracht sezona 2'de 2 ile başladı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek Almanya Bundesliga'da sezona 2'de 2 ile başladı.

Bundesliga'nın 2. haftasında oynanan karşılaşmada Eintracht, ilk yarıda 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda ise 51. dakikada milli futbolcu Can Uzun takımının üçüncü golünü kaydetti.

Hoffenheim, karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+1. dakikada Grischa Prömel'in golüyle farkı ikiye indirdi ancak maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öte yandan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışı: Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı
2
Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gururu
3
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi
4
Trabzonspor, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
5
Hentbol Kadınlar Süper Kupa: Bursa Büyükşehir ve Armada Yalıkavak Finalde
6
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 Yenildi
7
Eray Yazgan: Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel yok

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta