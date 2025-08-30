Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt Hoffenheim'i 3-1 yendi
Bundesliga'da Eintracht sezona 2'de 2 ile başladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek Almanya Bundesliga'da sezona 2'de 2 ile başladı.
Bundesliga'nın 2. haftasında oynanan karşılaşmada Eintracht, ilk yarıda 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda ise 51. dakikada milli futbolcu Can Uzun takımının üçüncü golünü kaydetti.
Hoffenheim, karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+1. dakikada Grischa Prömel'in golüyle farkı ikiye indirdi ancak maç 3-1 sona erdi.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öte yandan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.