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Candeniz Berrak, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Candeniz Berrak, Çin'deki Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldızlar kılıç branşında dünya ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:40
Candeniz Berrak, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Candeniz Berrak'tan Başarı Dolu Bir Dönem

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda, milli eskrimci Candeniz Berrak, yıldızlar erkek kılıç branşında önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu.

Şampiyonanın Detayları

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Candeniz Berrak, bu zorlu yarışmada gösterdiği üstün performansla gümüş madalya kazanmayı başardı.

Milletimizin Gururu

Bu başarı, Türk eskriminin uluslararası arenada elde ettiği önemli bir kazanım olarak kayıtlara geçti. Candeniz, gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Çin'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Candeniz Berrak...

Çin'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Candeniz Berrak, gümüş madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Candeniz Berrak...

Çin'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Candeniz Berrak, gümüş madalya kazandı.

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