Carlo Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması

Ancelotti, Arda Güler'i Gelişimine Destek Olmak İçin Oynatıyor

Real Madrid

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Arda'yı ilk 11'de sahaya çıkarmasının sebebini, 'Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmak' şeklinde özetledi.

Real Valladolid Maçında Performansı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, Real Valladolid karşısında 3-0 galip gelerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'e görev vermesinin sebebiyle ilgili olarak, "Arda mı yoksa Brahim mi başlamakta kararsızdım. Evimizde oynuyor olmamız nedeniyle Arda ile başlamanın, onun gelişimine daha fazla katkı sağlayacağını düşündüm. İyi bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Arda'nın Rolü ve Geleceği

Ancelotti, Arda'nın maç içerisindeki pozisyon çeşitliliğine de dikkat çekerek, Türk oyuncunun Bellingham'ın doğrudan alternatifi olduğu düşüncesini taşımadığını belirtti. Ayrıca, genç oyuncuların, Real Madrid'in yüksek rekabet ortamında süre almasının önemine vurgu yaptı. Ancelotti, "Arda'nın ilk 11'de çıkması ve daha fazla süre alması, gelişimini desteklemek için önemli. Bu süreçte onun yanındayız." şeklinde konuştu.

Takımın İyi Performansı

Ayrıca Ancelotti, takımın ilk golünü atan Federico Valverde'in önemli serbest vuruş yeteneğine değinerek, "O bu tür vuruşlarda çok etkili ve onun yeteneklerini kullanmamız gerekiyor. Serbest vuruşlarda gol atmak zor ancak o bu konuda oldukça başarılı." dedi.