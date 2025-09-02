DOLAR
Carlos Cuesta, Vasco da Gama'ya Kiralandı | Galatasaray

Galatasaraylı Carlos Cuesta, Vasco da Gama'ya yarım sezonluk kiralandı; ücretler Brezilya ekibi tarafından ödenecek ve satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:28
Carlos Cuesta, Vasco da Gama'ya Kiralandı | Galatasaray

Carlos Cuesta, Vasco da Gama'ya Kiralandı

Galatasaray'dan resmi açıklama

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'nın Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandığını duyurdu.

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmıştır."

Transfer koşulları

Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Kiralama süresi, takip eden sezonu kapsayacak şekilde şarta bağlı olarak uzayabilecek; bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin avro olacak.

Cuesta'nın ücretleri Brezilya ekibi tarafından ödenecek.

Vasco da Gama'nın 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde Galatasaray'a satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin avro ödenecek.

