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Carlos Sainz, Meksika Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1'de Carlos Sainz, Meksika Grand Prix'sini birinci tamamlayarak podyumda yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:23
Carlos Sainz, Meksika Grand Prix'sini Kazandı

Carlos Sainz'ın Zaferi

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'sini, Ferrari takımının İspanyol sürücüsü Carlos Sainz kazandı.

Yarış Detayları

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, toplamda 71 tur üzerinden koşuldu.

Podyumda Kimler Vardı?

Sainz'ın ardından, ikinci sırayı Lando Norris (Büyük Britanya) ve üçüncü sırayı Charles Leclerc (Monako) aldı. Bu sonuçlarla Sainz, 2023 sezonundaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Sezonun Öne Çıkan İsimleri

Bu sezon boyunca yapılan yarışlarda, Max Verstappen 7 kez ilk sırayı alırken, Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez podyuma çıkmayı başardı. Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer kez zirveye ulaşırken, George Russell ise bir kez bu başarıyı gösterdi.

Gelecek Yarış

Sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

  • Pilotlar
    1. Max Verstappen (Hollanda): 362
    2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315
    3. Charles Leclerc (Monako): 291
    4. Oscar Piastri (Avustralya): 251
    5. Carlos Sainz (İspanya): 240
  • Takımlar
    1. McLaren: 566
    2. Ferrari: 537
    3. Red Bull: 512
    4. Mercedes: 366
    5. Aston Martin: 86

Yarış sonucu, 2023 sezonunda rekabetin ne kadar çetin geçtiğinin bir göstergesi oldu ve önümüzdeki yarış büyük bir merakla bekleniyor.

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