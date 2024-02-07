Carlos Vinius ilk maçında ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Carlos Vinicius, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk maçına Bandırmaspor mücadelesinde yer alırken ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalan Carlos Vinicius, 90+5. dakikada maçın skorunu belirleyen gole imzasını attı.



Mücadelenin bitmesiyle beraber Brezilyalı forvet, çok mutluyum, ilk maçımda ilk golümü attım ifadelerini kullanarak taraftarımızın önünde maçın öncesinde, sonrasında ve gol anıyla beraber olabilirdik. Tete'nin burada olduğunu biliyordum ve bebraber sahada bir şeyler yapmak istiyordum diyerek gol sonunda kutlamalarda bulundu.



Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Vinicius, bir akşamdan ertesi sabaha hızlı gelişiyle beraber şehri görme fırsatı olmadığını belirtti. Takım arkadaşlarım çok sıcak karşılama yapılmasada sezonun geri kalanını çok iyi şekilde geçirileceğine inandığını savundu.

