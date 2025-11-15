Castrol Ford Team Türkiye 45’inci İstanbul Rallisi’nde Kupayı Hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, 45'inci İstanbul Rallisi'nde iki ekiple şampiyonluk mücadelesi veriyor; etaplar toprak zeminde koşulacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan 45’inci İstanbul Rallisinde şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sezon finali öncesindeki son yarışta pilotları sınıflarında ilk iki sırada bulunuyor.

Yarış Programı ve Etaplar

Ralli, 14 Kasım Cuma İstanbul Park’ta düzenlenen start seremonisiyle başlayıp, 16 Kasım Pazar İstanbul Park’taki finish seremonisiyle sona erecek. İstanbul Park, yarış merkezi, servis alanı ve seremonilere ev sahipliği yapacak. Etaplar klasik Dünya Ralli Şampiyonası etapları olan Göçbeyli, Ballıca, Oruçoğlu ve Esenceli olarak sıralanıyor. Programda cumartesi günü Göçbeyli ve Ballıca, pazar günü ise Oruçoğlu ve Esenceli etapları yer alıyor. Güneşli havada koşulması beklenen etapların tamamı toprak zeminde yapılacak.

Takımlar ve Pilotlar

Castrol Ford Team Türkiye, 45’inci İstanbul Rallisi’nde iki ekiple yarışıyor. İlk ekip, Dünya Ralli Şampiyonası’nda Junior WRC sınıfında Türkiye’nin ilk yarış galibiyetini kazandıran ve sezonu dünya üçüncüsü olarak bitiren Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi. İstanbul Rallisi’ne sınıf lideri olarak giren ikili, genel klasmanda da güçlü ve iddialı konumda yer alıyor.

Takımın diğer ekibini ise Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sınıflarında ikinci sırada olan ve bu yarışta güçlü bir sonuç hedefleyen Efehan Yazıcı - Gürkal Menderes ikilisi oluşturuyor. Her iki ekip de 4 çeker Ford Fiesta Rally3 araçlarıyla mücadele ediyor.

Takım Direktöründen

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, şunları söyledi: "Bu sezon hem Dünya Ralli Şampiyonası hem Türkiye Ralli Şampiyonası olmak üzere iki farklı kulvarda birden yarışıyoruz. Takım olarak ülkemize bu sene Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir sınıfında Türkiye’nin ilk yarış galibiyetini getirdik ve şampiyonayı başarıyla neticelendirdik. Şimdi yüzümüzü tekrar Türkiye Ralli Şampiyonası’na çevirdik. Genç ve güçlü ekibimizle Türkiye Ralli Şampiyonası’nın İstanbul ayağına ev sahibi olduğumuz, takım merkezimizin bulunduğu bu yarışa hazırız. Bütün ralli severleri de yarışa bekliyoruz."

Türkiye Ralli Şampiyonası, 5-7 Aralık tarihlerinde koşulacak olan Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.

