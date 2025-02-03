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Cavaliers, Mavericks'i 43 Sayı Farkla Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i 144-101'lik skorla mağlup ederek art arda dördüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:50
Cavaliers, Mavericks'i 43 Sayı Farkla Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i 43 sayı farkla 144-101 yenerek muazzam bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, Cavaliers'a üst üste dördüncü, sezonun ise 40. galibiyetini kazandırdı.

Doğu Konferansı lideri olan Cavaliers, 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı bu kritik mücadelede, Sam Merrill 27 sayıyla maçın en skoreri olurken, Evan Mobley 22 sayı ve 11 ribauntla dikkat çekti. Ayrıca, Darius Garland ise 17 sayı ve 10 asistle "double-double" performansı sergiledi.

Mavericks takımında ise Jaden Hardy 21 ve Dante Exum 14 sayıyla çabalarına rağmen, bu sezonki 24. mağlubiyetlerini engelleyemediler.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de gerçekleşen diğer maçlar da oldukça heyecanlıydı. İşte sonuçlar:

  • Detroit Pistons - Chicago Bulls: 127-119
  • Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 115-108
  • Philadelphia 76ers - Boston Celtics: 110-118
  • Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies: 119-132

Özellikle Boston Celtics, milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 26 sayı geriden gelerek 118-110 mağlup etti. Celtics, bu galibiyetle üst üste üçüncü, toplamda ise 35. galibiyetini aldı. Jayson Tatum 35 sayı, 11 asistle maçın parlayan isimlerinden biri oldu. Adem Bona ise yaklaşık 12 dakika süre alıp 2 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla mücadeleyi tamamladı.

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