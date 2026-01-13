Çayırova Belediyesi - OGM Ormanspor: Federasyon Kupası Çeyrek Finali
Maç Detayları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında OGM Ormanspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak ve müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.
Maçı, başhakem Mesut Öztürk ile yardımcı hakemler Abdullah Koputan ve Yasin Alkan yönetecek.
Turnuvaya ligin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar katılıyor. Rakibini eleyen takım adını yarı finale yazdıracak; turu geçen ekip, yarı finalde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol - Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm ilçe sakinleri tribünlere davet edildi.
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) EKİPLERİNDEN ÇAYIROVA BELEDİYESİ, ERKEKLER FEDERASYON KUPASI ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNDE YARIN SAHASINDA OGM ORMANSPOR İLE KARŞILAŞACAK.