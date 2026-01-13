Çayırova Belediyesi - OGM Ormanspor: Federasyon Kupası Çeyrek Finali

Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası çeyrek finalinde yarın 17.30'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda OGM Ormanspor'u ağırlayacak; ilçe sakinleri tribünlere davet edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:58
Maç Detayları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak ve müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.

Maçı, başhakem Mesut Öztürk ile yardımcı hakemler Abdullah Koputan ve Yasin Alkan yönetecek.

Turnuvaya ligin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar katılıyor. Rakibini eleyen takım adını yarı finale yazdıracak; turu geçen ekip, yarı finalde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol - Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm ilçe sakinleri tribünlere davet edildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

