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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:52
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında 3-2 galip geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da dengeyi sağlarken, ikinci yarıda heyecan doruğa ulaştı.

Maçın Öne Çıkan Anları

47. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin’in kaleye gönderdiği derin pasında, Sowe’un attığı şut ağlarla buluştu.

52. dakikada Adana Demirspor, Bünyamin Balat ile skoru 2-1’e getirdi. Alioui’nin pasını kontrol eden Balat, topu kaleci Tarık Çetin’in sağından filelere yolladı.

68. dakikada Çaykur Rizespor, penaltı kazandı. Hojer’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Akintola, Maestro’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltıyı verdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, topu ağlara göndererek durumu 3-1 yaptı.

72. dakikada Akintola sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, ancak Papanikolaou kaleci Deniz Dönmezler tarafından uzaklaştırıldı.

84. dakikada Adana Demirspor tekrar farkı 1’e indirdi. Alioui’nin serbest vuruşta yaptığı ortada Maestro uzak mesafeden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ve skor 3-2’ye geldi.

90+2 dakikada Çaykur Rizespor bir penaltı daha kazandı. Emrecan’ın vuruşu kaleci Deniz Dönmezler tarafından engellenirken, Bulubacic yerde kalınca hakem ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 90+4 dakikada penaltıyı kullanan Jurecka, kaleci Dönmezler tarafından bir kez daha durduruldu.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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