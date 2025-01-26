Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u Zorda Geçti: İlhan Palut ve Mustafa Dalcı Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u Zorda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta, Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, zorlandıkları bir maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlhan Palut'un Açıklamaları

Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın oyun düzeyinin yükselmekte olduğunu ifade etti. "Maça sonuç odaklı çıktık. Adana Demirspor zor şartlarda mücadele ediyor. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum" diyen Palut, maçın ofansif ve defansif açıdan ikiye ayrıldığını vurgulayarak, ofansif anlamda takımdan memnun kalırken, defansif olarak eksik olduklarını kaydetti.

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Palut, "Dördüncü hakem bana yaptığı bilgilendirmede 'topun ayaktan çıktığı anın doğru tespit edilmediğini' söyledi" şeklinde konuştu.

Mustafa Dalcı'nın Yorumları

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maç sonrasında hakemlerin niyetinin kötü olduğuna inanmadığını ancak verilen kararların eksik olduğunu dile getirdi. "Tüm kararlar sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar" diyen Dalcı, ligde adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dalcı, cesur ve pozitif futbol oynamaya devam edeceklerini belirterek, oyuncularını geliştirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi. "Sonuç ve puan durumumuzdan bağımsız olarak adil kararlar verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.