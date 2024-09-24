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Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor karşılaşması için antrenmanlara başladı ve hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:33
Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'a Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda öncelikle pas çalışmaları yapıldı. Ardından koordinasyon hareketleri ve dayanıklılık koşuları ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Benhur Keser katılmadı. Yeşil-mavili ekip, yarın düzenleyeceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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