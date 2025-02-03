Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut TFF'ye Çağrıda Bulundu

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'tan TFF'ye Sert Eleştiriler

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Turgut, "TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor?" şeklinde konuştu.

Sahada Yaşananlar Türk Futbolu İçin Kara Bir Gece

Bugün oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası yazılı bir açıklama yapan Turgut, sahada yaşanan olayların "Türk futbolu adına tarihe kara bir gece" olarak kaydedileceğini belirtti. Rizespor'un sahadan çekilmemesinin sebebinin Türk futbolunun uluslararası itibarını koruma çabası olduğunu ifade etti.

Turgut, "Çaykur Rizespor Kulübü için birilerinin kirli bir senaryo peşinde koştuğunun farkındayız. Son 5 sezon içinde Rizespor aleyhine akıl almaz kararlar verildi. Belli ki birileri Rizespor üzerinde oyunlar kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullanarak, Rizespor'un haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

TFF'ye Acil Müdahale Çağrısı

Turgut, TFF'ye çağrıda bulunarak, "Bu duruma acil müdahale edilmelidir. Biz uzun zamandır futbolda adaletin sağlanmasından ve güvenin yeniden tesis edilmesinden yanayız. TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor?" dedi.

Merkez Hakem Kurulu’na seslenerek, sahada adalet dağıtma görevini yerine getirmeyen hakemlere eleştirilerde bulundu. Turgut, "Sabrımızı sınamayın, emeğimizi çalmayın. Yeter artık durun!" diyerek sert bir dille hakemleri uyardı.