DOLAR
35,3 0,16%
EURO
36,66 -0,05%
ALTIN
2.993,42 -0,31%
BITCOIN
3.395.243,11 -1,42%

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:05
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Sahasında Beşiktaş'ı Bekliyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Rizespor'un Performansı

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 20 puanla 12. sırada bulunan yeşil-mavili ekip, rakip kaleleri 16 kez havalandırmış; ancak kalesinde 25 gol görmüştür.

Beşiktaş'ın Durumu

Beşiktaş, ligdeki son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 26 puanla 6. sırada yer almakta. Rizespor karşısında iyi bir performans sergileyerek puan ihtiyacını karşılamak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Kick Boksçu Şevket Arslan, Altın Madalya Hedefliyor
2
Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor
3
Trabzonspor, 230 Günlük Deplasman Hasretine Son Vermeye Hazırlanıyor
4
Beşiktaş, THY Avrupa Ligi Hedefiyle İlerleyecek
5
Trabzonspor'un Lider Oyuncusu Lundstram: 'Ben Bir Liderim'
6
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor
7
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevuda!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları