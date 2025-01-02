Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Sahasında Beşiktaş'ı Bekliyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Rizespor'un Performansı

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 20 puanla 12. sırada bulunan yeşil-mavili ekip, rakip kaleleri 16 kez havalandırmış; ancak kalesinde 25 gol görmüştür.

Beşiktaş'ın Durumu

Beşiktaş, ligdeki son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 26 puanla 6. sırada yer almakta. Rizespor karşısında iyi bir performans sergileyerek puan ihtiyacını karşılamak istiyor.