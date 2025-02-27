Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Çaykur Rizespor, 2 Mart Pazar günü Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:16
Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazır!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına hız kesmeden başlayan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, futbolcular pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktikselliği ön plana çıkaran yoğun bir çalışma uygulandı.

Ekibin hazırlıklarına yarın da devam edeceği bildirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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