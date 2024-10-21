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Çaykur Rizespor'dan Bodrum FK'ya Zorlu Galibiyet

İlhan Palut, Sipay Bodrum FK'ya karşı alınan galibiyetin ardından takımının durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:15
Çaykur Rizespor'dan Bodrum FK'ya Zorlu Galibiyet

Çaykur Rizespor-Bodrum FK Maç Sonrası Değerlendirme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sipay Bodrum FK'ya karşı elde ettikleri zorlu galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güzel Bir Gol ile Kazandık

Palut, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçı "güzel bir dakikada" buldukları golle kazandıklarını ifade etti. Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Rakip Analizi ve Maçın Seyri

Palut, Bodrum FK'nın ligde güzel bir etki bıraktığının altını çizerken, maçtaki performanslarının beklediklerine yakın olduğunu belirtti. "Topun daha çok bizde olacağını biliyorduk. Bodrumspor'un agresif savunmaları ve kontra atakları etkiliydi," dedi.

Maçın Kırılma Anı

İlk yarıda rakip kaleye tehdit kararlığı gösterememelerinin altını çizen Palut, Bodrumspor'un yakaladığı duran top pozisyonunun maçın kırılma anı olduğunu vurguladı. "Kalecimiz bir refleksle o pozisyonu kurtardı. İkinci yarıda daha fazla oyuna hakim olduk," ifadelerinde bulundu.

Daha İyi Bir Performans İçin Çalışmalıyız

Palut, kötü bir lig başlangıcı yaptıklarını kabul ederek, "Son iki haftada galibiyet aldık, ama hala ligin kötü başlayan takımlarından birisiyiz. Bu durumu değiştirmek için daha iyi oynamalıyız," şeklinde konuşarak değerlendirmesini tamamladı.

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