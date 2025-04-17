Çaykur Rizespor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü evinde Eyüpspor ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından taktik çalışmalar ve çift kale maçla noktaladı.

Maç öncesi bazı eksiklikler de dikkat çekti. Sakatlıkları nedeniyle Rachid Ghezzal ve Papanikolaou idmana katılamadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Eyüpspor maçının son hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.