Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçından Öne Çıkanlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta 5 değişiklik yaptı. Yeni transfer Frankowski ilk kez sahada.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:22
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçından Öne Çıkanlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a Konuk Oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önemli bir mücadeleye çıktı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu maçta önemli stratejik değişiklikler yaptı.

Okan Buruk'tan 5 Değişiklik

Okan Buruk, AZ Alkmaar karşılaşmasının ilk 11'inde 5 değişiklik gerçekleştirerek kadrosunu yeniledi. Muslera'nın kalede yer aldığı Galatasaray, savunmada Cuesta ve Sanchez gibi isimlere sahipken, orta sahada ise Torreira ve Gabriel Sara görev aldı. Forvette ise Dries Mertens ve Victor Osimhen görev aldı.

Galatasaray'da 4 Eksik

Galatasaray, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi. Morata'nın eksikliği dikkat çekerken, takımın yıldız isimlerinin yokluğuna rağmen Galatasaray sahaya kuvvetli bir kadroyla çıktı.

Frankowski İlkkez 11'de

Galatasaray’ın ara transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yeni transfer Przemyslaw Frankowski, takımla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fransa'nın Lens takımından transfer edilen Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor maçıyla Galatasaray formasını giyme heyecanını yaşadı. Ayrıca, Mario Lemina ve Eren Elmalı ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

Çaykur Rizespor'da Değişiklikler

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçında yer alan 11'de 3 değişiklik yaptı. Cezalı oyuncuları nedeniyle yeni transfer Abdülkadir Ömür, Ibrahim Olawoyin ve Husniddin Alikulov gibi isimlere şans verdi. Maç boyunca statta bulunan taraftarlar, takımlarını coşkuyla destekledi.

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