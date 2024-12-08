Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ye Deplasmanda Konuk Oluyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Maç, Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Takım Performansları

Sezonun geride kalan bölümünde Çaykur Rizespor, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 19 puan topladı. Rakibi Gaziantep FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligde 15 puana ulaştı.

Eksik Oyuncular

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı olan Giannis Papanikolaou yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Takımın, bu önemli maçta Papanikolaou’nun eksikliğini nasıl telafi edeceği merak konusu.