DOLAR
40,02 -0,08%
EURO
46,97 -0,19%
ALTIN
4.250,57 0,9%
BITCOIN
4.361.204,65 -0,94%

Çaykur Rizespor, Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis'e 3-1 Yenildi

Çaykur Rizespor, Dinamo Tiflis ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 20:19
Çaykur Rizespor, Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis'e 3-1 Yenildi

Çaykur Rizespor, Dinamo Tiflis'e Yenildi

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımıyla oynadığı hazırlık maçında 3-1'lik bir skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Maç Özeti

Karşılaşmanın 10. dakikasında Gkorteziani'nin golüyle öne geçen Dinamo Tiflis, 44. dakikada Iakobidze'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor, 65'inci dakikada Papanikolau'nun penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-2'ye getirdi. Ancak konuk takım, 87. dakikada Lomtadze'nin attığı golle skoru 3-1'e taşıyarak maçı kazandı.

Karşılaşmayı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yöneticileri de yerlerinden izledi.

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında...

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Çaykur Rizesporlu Mithat Pala (solda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında...

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Çaykur Rizesporlu Mithat Pala (solda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Basın Lansmanı Yapıldı
2
Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Şafak Müderrisgil Oldu
3
Çaykur Rizespor, Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis'e 3-1 Yenildi
4
Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Sırbistan'da Devam Ediyor
5
Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor
6
Engelli Tekvandocu Rafet Samet Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
7
Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası Başlatıldı

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek