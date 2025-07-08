Çaykur Rizespor, Hazırlık Maçında Dinamo Tiflis'e 3-1 Yenildi

Çaykur Rizespor, Dinamo Tiflis'e Yenildi

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımıyla oynadığı hazırlık maçında 3-1'lik bir skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Maç Özeti

Karşılaşmanın 10. dakikasında Gkorteziani'nin golüyle öne geçen Dinamo Tiflis, 44. dakikada Iakobidze'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor, 65'inci dakikada Papanikolau'nun penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-2'ye getirdi. Ancak konuk takım, 87. dakikada Lomtadze'nin attığı golle skoru 3-1'e taşıyarak maçı kazandı.

Karşılaşmayı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yöneticileri de yerlerinden izledi.

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Çaykur Rizesporlu Mithat Pala (solda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Tredyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Çaykur Rizesporlu Mithat Pala (solda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.