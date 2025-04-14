Çaykur Rizespor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bu mücadelenin hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladı.

Yeşil-mavili ekip, antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirmekte. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde sporcular, ısınma ve dar alanda pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, takım içi yapılan çift kale maçla tamamlanarak sona erdi. Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edeceği belirtildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.