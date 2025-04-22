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Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor ile yapacakları karşılaşma için antrenmanlarına başladı. İdman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:50
Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Takım bu önemli maç için hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, futbolcuların ısınmasının ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

İdman, çift kale maçla son bulurken, koşu çalışmaları ile tamamlandı. Ancak antrenmanda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou yer almadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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