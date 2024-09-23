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Kocaelispor Deplasmanda Kazanarak Moral Buldu

Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 yenerek ligdeki 4. galibiyetini elde etti ve yoluna devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:43
Kocaelispor Deplasmanda Kazanarak Moral Buldu

Kocaelispor İkinci Maç Sonrası Galibiyetine Ulaştı

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup ederek, son iki maçındaki kötü gidişe son verdi.

Yeşil-Siyahlılar Hedeflerine Devam Ediyor

Yeni sezon hedefi olarak Trendyol Süper Lig'i belirleyen Kocaelispor, ligdeki sezonun başlangıcını etkileyici bir şekilde yaptı. İlk üç hafta tam 3 galibiyet alarak ivme kazanan yeşil-siyahlı ekip, 4. galibiyetini elde etmek için sahaya çıktı.

Son Maç Performansı

Ahlatcı Çorum FK karşısında sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kocaelispor, böylece ligdeki 4. galibiyetini kazanmış oldu. 12 puanla ligde 2. sıradalar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan 7. hafta maçında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecekler.

Kocaelispor'un Performansı ve Gelecek Hedefleri

Ligdeki durumu göz önünde bulundurulduğunda, Kocaelispor, önceki maçlarında Amed Sportif Faaliyetler ve Manisa FK'ye yenilmeleri sonrası 2. sıradan 4. sıraya kadar düşmüştü. Ancak son maçla birlikte tekrar yükselişe geçti.

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