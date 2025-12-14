DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenya'dan Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile Türkiye Maratonlar Rekoru'nu kırdı; yarışmaya 34 ülkeden 2.601 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:38
Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon

Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon

7. Uluslararası Mersin Maratonunda erkekler maratonunu Kenya'dan Vitalis Kibiwott, 2.07.14 derecesiyle birinci tamamlayarak Türkiye Maratonlar Rekorunu kırdı.

Yarışın önemi ve katılım

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosuyla koşuldu. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maratona Türkiye'nin yanı sıra 34 ülkeden toplam 2.601 sporcu katıldı. Etkinlik kapsamında 10K ve Halk Koşusu da gerçekleştirildi.

Maratonun ana parkurunda, 42K yarışında toplam 460 sporcu mücadele etti; bunların 365'i Türk, 95'i yabancı sporculardan oluşuyordu.

42K sonuçları

Erkeklerde birinciliği Vitalis Kibiwott (Kenya) elde etti: 2.07.14. İkinciliği yine Kenya'dan Albert Kangogo aldı: 2.07.26. Üçüncülük ise Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye'nin oldu: 2.08.59.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan Vitalis Kibiwott, 2.07.14'lük derecesiyle birinci gelerek, Türkiye Maratonlar Rekoru kırdı.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tete ayrılık iddialarına son noktayı koydu
2
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Göztepe — İlk 15 Dakika
3
Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer
4
Sivasspor, Iğdır FK Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı
5
Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon
6
Elazığ'da Okul Sporları: 4 Branşta Kıyasıya Müsabakalar
7
Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama