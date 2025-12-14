Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon

7. Uluslararası Mersin Maratonunda erkekler maratonunu Kenya'dan Vitalis Kibiwott, 2.07.14 derecesiyle birinci tamamlayarak Türkiye Maratonlar Rekorunu kırdı.

Yarışın önemi ve katılım

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosuyla koşuldu. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maratona Türkiye'nin yanı sıra 34 ülkeden toplam 2.601 sporcu katıldı. Etkinlik kapsamında 10K ve Halk Koşusu da gerçekleştirildi.

Maratonun ana parkurunda, 42K yarışında toplam 460 sporcu mücadele etti; bunların 365'i Türk, 95'i yabancı sporculardan oluşuyordu.

42K sonuçları

Erkeklerde birinciliği Vitalis Kibiwott (Kenya) elde etti: 2.07.14. İkinciliği yine Kenya'dan Albert Kangogo aldı: 2.07.26. Üçüncülük ise Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye'nin oldu: 2.08.59.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan Vitalis Kibiwott, 2.07.14'lük derecesiyle birinci gelerek, Türkiye Maratonlar Rekoru kırdı.