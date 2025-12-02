Çaykur Rizespor, Recep Uçar ile Prensipte Anlaştı

Kulüp Açıklaması

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulüp, Uçar'ın bu akşam Pendikspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden izleyeceğini belirtti.

"Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu’nda izleyecektir"

Arka Plan

Tendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut görevinden istifa etmişti. Yeşil-mavili ekip, Palut'un ayrılığının ardından teknik adam arayışına girmiş ve son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran Recep Uçar ile prensipte anlaştığını duyurdu.

