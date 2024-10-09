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Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için çalışmalara start verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:27
Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un Hazırlıkları Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maça hazırlanmak için çalışmalarına hız verdi.

Son Maçta Aldığı Başarı

Yeşil-mavili ekip, son lig karşılaşmasında konuk ettiği Antalyaspor maçını 2-1'lik skorla kazanmıştı. Bu galibiyet, Rizespor'un motivasyonunu artırdı.

İlk Antrenman Gerçekleşti

Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, 5'e 2 pas çalışması ve topla alan geçişi antrenmanı yaptı.

Antrenman Sonu ve Durum Raporu

Futbolcuların antrenmanını koşu ile tamamlamasının ardından, tedavileri süren Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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