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Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçında İlk Yarı Beraberlik Sürdü

Trendyol Süper Lig 12. hafta Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ilk yarıda 1-1 sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:15
Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçında İlk Yarı Beraberlik Sürdü

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleşen Çaykur Rizespor ile Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 berberlik ile sona erdi.

İlk Yarıdaki Önemli Anlar

Maçın 3. dakikasında, Sowe'un ceza sahasının sağ tarafındaki şutunu kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde çıkardı. Ardından, ceza alanında topla buluşan Varesanovic'in şutunda da top Uğurcan Çakır'da kaldı.

15. dakikada, Ozan Tufan'ın ara pasından yararlanan Visca, kaleye gönderdiği şutunu kale direğinin yanından dışarıya attı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ozan Tufan'ın uzun pası ile topla buluşan Visca, şutunu kaleci Grbic'in solundan ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

32. dakikada, Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutu, meşin yuvarlağın direğin dibinden dışarı çıkmasıyla sonuçlandı.

43. dakikada, sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşu ile Sowe'un şutunu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+10. dakikada Çaykur Rizespor, Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından gönderdiği sert şut ile eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı ve her iki takım da soyunma odasına berabere gitmek durumunda kaldı.

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