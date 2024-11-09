DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.626.538,98 -0,18%

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1'le Geçti: İlhan Palut'tan Açıklamalar

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 yendi. Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonrası takımının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:08
Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1'le Geçti: İlhan Palut'tan Açıklamalar

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a fark attı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının sahadaki mücadele ruhunu öne çıkardı.

Palut'un Maç Değerlendirmesi

Palut, “Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı.” ifadelerini kullandı. İki takımın da pozitif periyotlardan çıkmadığını belirten Palut, “Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk.” dedi.

“Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade, bir süredir göremediğim arzu ve istek gibi özellikleri görmek istiyorum.” diyen Palut, oyuncuların kazanma azmini yeniden yakalamalarını istedi. “Geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu.” şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a Övgü ve Dilekler

Palut, Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurguladı ve “Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti.” açıklamasında bulundu. İkinci yarı başında yüksek tempoyla devam eden takımının performansına dikkat çekerek, “Maça baktığınızda sahada daha çok pozisyon bulan ve mücadele eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum.” dedi.

Son olarak, Trabzonspor'a da başarılar dileyen Palut, “Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de, hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi, o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamıyoruz.” diyerek takımının hâlâ zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımlarından Üç Galibiyet
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı 444. Resmi Maçına Çıkıyor
3
Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti
4
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u Farkla Yendi
5
İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu
6
Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yüzmede Kadınlar 50 Metre Serbest Altın Madalya Sahibinin Adı Sarah Sjoestroem

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek