Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1'le Geçti: İlhan Palut'tan Açıklamalar

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a fark attı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının sahadaki mücadele ruhunu öne çıkardı.

Palut'un Maç Değerlendirmesi

Palut, “Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı.” ifadelerini kullandı. İki takımın da pozitif periyotlardan çıkmadığını belirten Palut, “Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk.” dedi.

“Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade, bir süredir göremediğim arzu ve istek gibi özellikleri görmek istiyorum.” diyen Palut, oyuncuların kazanma azmini yeniden yakalamalarını istedi. “Geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu.” şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a Övgü ve Dilekler

Palut, Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurguladı ve “Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti.” açıklamasında bulundu. İkinci yarı başında yüksek tempoyla devam eden takımının performansına dikkat çekerek, “Maça baktığınızda sahada daha çok pozisyon bulan ve mücadele eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum.” dedi.

Son olarak, Trabzonspor'a da başarılar dileyen Palut, “Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de, hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi, o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamıyoruz.” diyerek takımının hâlâ zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.